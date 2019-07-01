01.07.2019 15:28
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"OPEC üretim kısıntıları 2020 yılının Nisan ayına dek uzatılabilir"

"OPEC üretim kısıntıları 2020 yılının Nisan ayına dek uzatılabilir"

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını 2020 yılının Nisan ayına kada uzatılması ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını 2020 yılının Nisan ayına kada uzatılması ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.
Rus haber ajansı Tass'ın bir OPEC yetkilisine dayandırdığı haberine göre, OPEC üretim kısıntılarını altı yerine dokuz ay daha uzatacak.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak 'ın bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan yetkili, " Orta Doğu ülkeleri Suudi Arabistan'ı, OPEC üyesi olmayan ülkeler de Rusya'yı destekleyecek" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Opec , Ekonomi

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