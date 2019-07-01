"OPEC üretim kısıntıları 2020 yılının Nisan ayına dek uzatılabilir"

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını 2020 yılının Nisan ayına kada uzatılması ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.Rusajansı Tass'ın bir OPEC yetkilisine dayandırdığı haberine göre, OPEC üretim kısıntılarını altı yerine dokuz ay daha uzatacak.Enerji Bakanı Halid El-Falih ve Rusya Enerji Bakanı'ın bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan yetkili, "ülkeleri Suudi Arabistan'ı, OPEC üyesi olmayan ülkeler de Rusya'yı destekleyecek" dedi.- İstanbul