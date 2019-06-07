"OPEC üretim kısıntıları muhtemelen 2020 yılına uzatılacak"

– Irak
Petrol Bakanı Thamir Ghadban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019 yılının sonunda bitmesi planlanan üretim kısıntılarının muhtemelen 2020 yılına uzatılacağını söyledi.
ST Petersburg
Ekonomik Forumu'nda konuşan Ghadhban, konu üzerine bir kararın gelecek OPEC toplantısında görüşüleceğini belirtti. Rusya
Enerji Bakanı Alexander Novak
, Moskova
ve Riyad
'ın üretim kısıntılarını koordine etme konusunda anlaştıklarını ancak anlaşmanın geçeği hakkındaki kararın halen beklendiğini söyledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi