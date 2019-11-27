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OPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Mart ayında sona erecek olan üretim kısıntısı anlaşması süresinin uzatılması konusunu görüşüyor.

27.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:09OPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Mart ayında sona erecek olan üretim kısıntısı anlaşması süresinin uzatılması konusunu görüşüyor.

Rusya merkezli ajansı TASS'ın, "konuya yakın kaynaklara" dayahdırdığı haberine göre, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısının Mart ayından sonra üç ya da altı ay kadar uzatılması konusunda görüş birliğine vardı; ancak, bu konuda son karar henüz verilmedi.

"Bu kararın ardından, daha sonra ne yapacağımızı konuşacağımız bir başka toplantı daha yapacağız" diyen kaynak, OPEC'in 5-6 Aralık'ta Viyana'da yapacağı toplantıya işaret etti.

Umman Petrol Bakanı Mohammed bin Hamad al-Rumhy, bir süre önce, geçen Aralık ayında yürürlüğe koyulan üretim kısıntısı anlaşmasının süresin büyük olasılıkla uzatılacağını açıklamıştı.



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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