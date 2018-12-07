Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da toplanan OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 bin varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Suhail bin Muhammed el Mazrui, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü aktararak, başarılı bir karar alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
El Mazrui, özellikle bu kararın alınmasında Rusya
başta olmak üzere OPEC dışı ülkelere teşekkür ederek, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan OPEC üyelerinin aldığı ve basın mensuplarıyla paylaşılan kararda, petrol üretiminin azaltılmasının yanı sıra üretim kesintisinin 2019'un Ocak ayında başlayacağı ve ilk 6 ayında uygulanacağı bildirildi.
The post OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 1,2 milyon varil azaltacak
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Avusturya,Opec
07 Aralık 2018 Cuma 20:48