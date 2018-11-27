Opel Corsa OPC Cup'ta Şampiyon Ümit Ülkü

Temmuz ayında startı verilen Opel Corsa OPC Cup'ın, 5 ve 6.ayakları Yunanistan'ın Serres Pisti'nde düzenlendi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan pistte, otomobiller arasındaki mücadele görsel şölene yol açtı. İzleyenlerin seyir keyfini en yüksek seviyede hissettiği yarışa İzmir Ülkü Motorsporları Kaptanı Milli Sporucu Ümit Ülküdamga vurdu. Milli Pilot Ümit Ülkü, 6 serilik yarışları lider tamamlayarak 332 puanla şampiyon oldu.

Geçen yılın da şampiyonu olan Ümit Ülkü, "Başarılı bir sezon geçirdik. Geçen yılın şampiyonluk kupasının ardından bu yılda kürsüde 1.lik kupasını kaldırmak gururu verici" dedi. Ülkü, birincilik kupasını alırken sezon şampiyonluğu kupasını da önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle alacak.