Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği

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CARMEDYA.COM - Opel'in başarılı modellerinden Crossland X, dizel otomatik seçeneğine kavuştu. Peki bu versiyonun fiyatı ne kadar?Alman otomobil üreticisi Opel'in, 2017'de Euro NCAPtarafından sınıfının en güvenlisi seçilen SUV modeli Crossland X'te yeni satışasunulan 1.5 litre Turbo dizel motor seçeneği 3750 devirde 120 Hp güç üretirken,1750 devirde 300 Nm tork sağlıyor. Altı ileri tam otomatik şanzımanlaeşleştirilen motor, konfor ve performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.Düşük yakıt tüketimiCrossland X'in giriş donanım seviyesinden itibaren satılanyeni motor-şanzıman seçeneğinin iddialı olduğu bir diğer alan ise yakıtekonomisi. Dizel-otomatik seçeneği ile Crossland X'in tüketim değerleri şehiriçinde 4,4 l/100km, şehir dışında 3,8 l/100 km ve ortalama 4,0 l/100 km olarakaçıklandı. Dizel-otomatik Crossland X bu değerlerle 0-100 hızlanmasını da 11,5saniyede tamamlıyor.Plan devam ediyorPACE! stratejik planı doğrultusunda Avrupa'da düşük emisyonkonusunda lider olmayı hedefleyen Opel, Crossland X'te sunmaya başladığı yeni1.5 120 hp dizel motoruyla bu alandaki kararlılığını da kanıtlıyor. En güncelEuro 6.2 emisyon sınırlamalarını tamamen karşılayan motor, kilometre başıortalama 105 gr. emisyon değerine sahip.Crossland X dizel otomatik ne kadar?Kullanışlı yapısı, geniş bagaj hacmi ve üstün güvenliközellikleriyle dikkat çeken Crossland X'in dizel otomatik seçeneği 149 bin 400TL'den başlayan fiyatlarla Opel Showroomlarında satışta. Opel, Crossland X'tetercihini benzinli motorlardan yana kullanmak isteyen müşterileri için ise 1.2110 Hp benzinli otomatik seçeneği de sunmayı sürdürüyor. Benzinli CrosslandX'in başlangıç fiyatı 137 bin 400 TL olarak açıklandı. Ayrıca tüm Crossland Xmodellerinde Mart ayına özel 11 bin 500 TL'ye varan indirimli fiyatlara ekolarak müşteriler, 2 bin TL takas desteği ile birlikte 60 bin TL, 20 ay, yüzde0.99 faizli cazip kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.The post Opel Crossland X'e dizel otomatik seçeneği appeared first on Carmedya.