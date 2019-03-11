11 Mart 2019, 10:11
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Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan H., sosyal medya hesabından "Bu gezegende iyi yaşayın" notunu paylaştıktan dakikalar sonra, evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan H., evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi. Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından 'Bu gezegende iyi yaşayın' paylaşımı yapması dikkat çekti.

EVDEN YOĞUN ŞEKİLDE GAZ KOKUSU GELİYORDU

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Antalya DOB sanatçısı Hakan H.'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, dün gece kontrol etmek için sanatçının evine geldi. Kapıyı uzun süre çalan arkadaşları, Hakan H.'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hakan H.'nin yalnız yaşadığı eve gelen polis ekipleri, evden yoğun şekilde gaz kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kapıyı açtı. Gaz kokusuna karşı önlem alarak eve giren polis ekipleri, Hakan H.'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

PAYLAŞIM YAPTIKTAN DAKİKALAR SONRA CANINA KIYDI

Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından, 'Bu gezegende iyi yaşayın' yazarak paylaşım yaptığı görüldü.

ARKADAŞLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Hakan H.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hakan H.'nin, evinin önünde uzun süre gözyaşı döken sanatçı arkadaşları, bugün oyun için provalarının olduğunu söyledi.

Polis, Antalya, 3. Sayfa, Magazin, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
MUSTAFA. GELİŞ ERBAA: Görünmez yaratıkların işi bu !!!!!
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MUSTAFA. GELİŞ ERBAA: Görünmez yaratıkların işi bu !!!!!
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FİKRET: Insanlar artık birbirinize sahip çıkın! Şeytan rahat durmuyor Insanları Hayatından bezdiriyor ve çıkarıyor, gözünüzü dört açın, iyilik peşinden koşun.
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: Kimbilir ne derdi var dı erkek arkadaşıyla ilişkisi bitmiş olmalı bende böylr yapmak istemiştim o zamanlarda gittim marufta ismo yu buldum şimdi dakılıyoruz şimdi 80 yaşlarında performansı düştü ama olsun
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  • ÇANÇANGIRILIIIII : Korgun eldivana gelinci mutlu oluyom gendümü oraya ayit issediyon , mevlütlede dakıldım gıpır gıpır biri
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