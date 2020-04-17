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Opera sanatçısı Pumeza Matshikiza, hayranlarıyla online buluştu

Güney Afrikalı opera sanatçısı Pumeza Matshikiza, hayranlarıyla online olarak bir araya geldi.

17.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:10
Opera sanatçısı Pumeza Matshikiza, hayranlarıyla online buluştu
Güney Afrikalı opera sanatçısı Pumeza Matshikiza, hayranlarıyla online olarak bir araya geldi.
Opera repertuvarından Afrika ezgilerine kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiren Matshikiza, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram 'da açtığı canlı yayına katıldı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalmalarına ilişkin Büyükakkan, "Güzel günlerin çok kısa zamanda geleceğine eminim. Lütfen hiçbir şekilde dışarıya çıkmayın. Evdeyiz, evde kalıyoruz ve evde güvendeyiz." dedi.
Matshikiza'nın, enstrüman olarak insan sesi kullanıldığı akapella türünde müzikler yaptığı yayında, Barbaros Büyükakkan'ın da eşlik ettiği akapella müzikler seslendirdi.
Yayına Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'dan bağlanan Matshikiza, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde olduğunu söyledi.
Son zamanlarda Mozart ve Verdi dinlediğini aktaran Matshikiza, "Türkiye'de İstanbul, Mersin ve Ankara'yı ziyaret ettim. Türk yemeklerinin hayranıyım, gerçekten çok lezzetli. Türk insanı da çok sıcakkanlı, tekrar ziyaret etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Matshikiza, Türk müziğinin ritminin Afrika müziğine yakın olduğunu belirterek, Türkiye'ye konser için geldiğinde Türkçe şarkılar dinlediğini ve çok etkilendiğini ifade etti.
Büyükakkan'ın seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısını dinleyen sanatçı, "Çok filozofik sözlere sahip. Sadece eğlendirmiyor aynı zamanda düşündürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Instagram, Afrika, Güncel
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