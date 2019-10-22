Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hareketin ilk gününden beri hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE, 112 Acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle ordumuzun ve operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız." dedi.

Bakan Koca, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, beraberinde Vali Abdullah Erin ile terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan askerleri Akçakale Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Bölgeye yaralı askerleri ziyaret ve sağlık tesislerini denetlemek ile sağlık personelini üstün gayret ve fedakarlıkları için teşekkür etmek için geldiğini aktaran Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu hareket ile terör örgütlerinin varlığına son vermek, bölgeye huzur ve barışı getirmeyi vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmeyi ve ülkemize sığınarak canlarını kurtarabilmiş misafirlerimize evlerine dönüşlerini sağlamayı hedefliyoruz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak başlattığımız harekata, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü olağanüstü tarihi diplomatik temaslar neticesinde bildiğiniz gibi 5 günlük ara verildi. Bu 5 günlük süre bu gece 22.00'da tamamlanmış oluyor. Hem silahlı kuvvetlerimiz hem istihbarat unsurlarımız çekilmeyi yakından takip ediyor." diye konuştu.

"Operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız"

Sağlık Bakanlığı'nın harekat öncesi hem kahraman askerler hem de sivil vatandaşlar için hazırlıklar yaptığını anlatan Koca, sağlık hizmetlerinin karşılanması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Fahrettin Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyon çerçevesinde 7 askerimiz, sınır ötesinden gelen saldırılar neticesinde ise 20 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 200'e yakın vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu süre içerisinde 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Buraya gelmeden önce havaalanında düzenlenen törende şehidimiz Caner Selimoğlu'nun naaşını memleketi Kars'a uğurladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımız ise hastanede tedavi görmektedirler. Tıbbın bütün imkanlarını şifa bulmaları için seferber edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, hareketin ilk gününden beri hekimlerimizle, sağlık personelimizle UMKE, 112 Acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle ordumuzun ve operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız.

Harekat kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep başta olmak üzere sınır illerimizde mevcut kadrolarımıza ek olarak 300 hekim, 550 UMKE ve 112 personeli görevlendirdik. Sınırda 18 acil destek merkezimiz ve sahra hastanelerimiz mevcut. Bölgedeki ambulanslara ilaveten 115 ambulansımızı, 30 UMKE aracımızı ve hava ambulanslarımızı konuşlandırdık. Sağlık kadromuz bölge il ve ilçelerimizde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerimizin yanı başında görev yapmaktadır."

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Sağlık Bakanlığı'nın birçok hizmet verdiğini anımsatan Koca, Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına da taşıdıklarını söyledi.

Koca, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 653 yataklı 6 hastanenin hizmet verdiğini belirterek,"Azez'de 200 yataklı Vatan Hastanesinin tadilatında da son aşamaya geldik. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız, Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlamalarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlayacağız ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız." dedi.

"Bir süre bodrum katta ve girişte hizmet verildi"

Bakan Koca, terör örgütünün kanlı yüzünü göstermekten geri durmadığını, evler, okullar ve hatta hastaneleri hedef aldığını vurguladı.

Terör örgütünün vatandaşların güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha müşahede ettiklerini belirten Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan ve roketatar mermisi düştü. Toplam sadece Şanlıurfa'ya 525 havan ve roketatar mermisinin düştüğünü biliyoruz. Hastalarımızın bu dönemde özellikle etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetlerine bir süre bodrum katta ve girişte hizmet verdiğimizi biliyoruz. Özellikle Nusaybin, Ceylanpınar ve Akçakale'de kısmen oldu."

Koca, Nusaybin'deki hastanenin 25 mermi düştüğün aktararak, "Buna rağmen sağlık personelimiz çalışanlarımız asla hizmet etmekten geri kalmadılar. Özellikle yer yer giriş ve bodrum katında hizmet vermeyi devam etme noktasında kararlıklarını sürdürdüler. Buradan kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." ifadesini kullandı.

"Çok sayıda personelimiz gönüllü olarak görev almak istedi"

Koca, sahada yeterli personel ve teçhizatlarının mevcut olduğunu vurguladı.

Olası ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanacağını ifade eden Bakan Koca, "Daha önce belirttiğim gibi sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa, en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık. Operasyon başladığından beri çok sayıda sağlık personelimiz, emekli olanlar da dahil olmak üzere bölgede gönüllü olarak görev almak için başvuruda bulundu. İçlerinde en üst akademik unvan taşıyan hekimimizden, destek hizmetleri personelimize kadar tüm mensuplarımız var. Böyle bir camianın mensubu olmaktan dolayı iftihar ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Harekat sırasında sağlık çalışanlarının insan üstü gayret ve fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında, "çukur operasyonları" ile sınır ötesi harekatlarda her zaman askerin yayında olmaktan bir an tereddüt duymadığını hatırlattı.

Kimyasal saldırı iddialarına ilişkin fotoğraf

Türk askerinin bölgede terörü temizlemeye kararlı olduğunu vurgulayan Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Harekatla ilgili bazı dezenformasyon yapıldığı ve en son bir çocuğun kimyasal silahla yaralandığı iddialarıyla ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Siz bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusa Bakan Koca, şu karşılığı verdi:

"Bir hekim olarak, bir de bu konuyla ilgili özellikle yetkili, etkili hekim arkadaşlarımızın bir takım çalışma ve yaklaşımları da oldu. Bunun asla bir kimyasal yaralanma olmadığı, bunun bir yanık, tişört ve benzeri yanık sonrası olan, bildiğimiz yanıktan öte bir şey olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu çok kötü bir dezenformasyon, bunun asla doğru olmadığını söylemek istiyorum."