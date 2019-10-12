Operasyon bölgesinde verdiği pozlarla eleştirilen Buket Aydın'a meslektaşı Ece Üner'den destek geldi

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı. Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla çok sayıda eleştiri aldı. Bu eleştirilerin ardından Buket Aydın gibi sınırda olan meslekdaşı Ece Üner, Buket Aydın'a destek mesajı paylaştı.

FOTOĞRAFLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kanal D Ana Haber sunucusu olan Buket Aydın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Azez'de başlatılan operasyon kapsamındaPKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Operasyonla alakalı haberleri yerinde sunmak isteyen Aydın'ın bölgede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

SAATİYLE TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla Twitter'da trend topic olan Aydın'ın kolundaki Rolex marka lüks saati Twitter'da trend oldu. Aydın için 'Sen habercisin mecbur gideceksin. Ama öyle düğüne gider gibi Rolex takmalar makyaj falan olmaz', 'Sınıra da Rolex saatle gitmezsin' ve 'Rolex saat ve takılarıyla savaş muhabirliği yapmaya gitmiş' gibi yorumlar yapıldı. Buket Aydın'ın tepki çeken saatinin ortalama fiyatı ise 60 bin TL'den başlıyor.

ECE ÜNER, BUKET AYDIN'A DESTEK ÇIKTI

Buket Aydın gibi sınırda olan Ece Üner, "Buket Aydın konusu üzerine" diyerek şunları yazdı:

"Canım insanlık; bugün size bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde birkaç ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sistemim var. Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması olmadan görevini yaptı! Bu cesareti ne bir saat, ne de makyaj kapatabilir! Keskin nişancıların, roketatarların, havan mermilerinin hedefinde geçirdiğimiz her bir saniye, meslek aşkına bir ömürlük şehadettir! Bizim sektörde de hiçbir şey hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Makyaja aldanmayın. Zaten gerçeğin mayası gözle görülmez kalple, zamanla ve vicdanla görülür. Sizlerin vicdanı da bilirim ki yanılmaz bir yargıçtır. Saygılarımla Ece."

BUKET AYDIN, ECE ÜNER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ece Üner'in bu paylaşımını Buket Aydın ise "Gün boş konuşma günü değil; dayanışma günüdür çok teşekkür ederim" diyerek sosyal medya hesabından yayınladı.