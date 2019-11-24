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Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

Sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik mücadelesini başarılı bir şekilde sürdüren kahraman Mehmetçik, 24 Kasım'da öğretmenlere kutlama mesajı gönderdi.

24.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:33

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, şehit olan öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan videoda operasyon bölgesinde tankların önünde toplanan askerler, "Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel


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