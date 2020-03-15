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Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların besledikleri köpeklerin evde kalmasını kendilerinin istediği belirtildi.

15.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:06
Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş
Diyarbakır 'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların besledikleri köpeklerin evde kalmasını kendilerinin istediği belirtildi.

Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan şahısların evde beslediği köpekleri gören polislerin hayvanların bakım merkezine götürülmesi gerektiğini ifade ettiği, zanlıların ise hayvanların yiyeceklerinin ve sularının bulunduğunu, yakınlarının da gelip köpeklere bakabileceğini söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin hayvanları evde bıraktığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

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