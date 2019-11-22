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Operasyon sırasında kalaşnikofu eşinin üzerindeki şalvara saklamış

Niğde'de jandarma ekiplerinin düğünlerde havaya ateş eden kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, evindeki kalaşnikof tüfeği eşinin üzerindeki şalvara sakladığı belirlendi.

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:44Operasyon sırasında kalaşnikofu eşinin üzerindeki şalvara saklamış
Niğde'de jandarma ekiplerinin düğünlerde havaya ateş eden kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, evindeki kalaşnikof tüfeği eşinin üzerindeki şalvara sakladığı belirlendi.
İl Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İstihbari çalışmalar sonucu, Ağaçaşar köyünde yaşayan A.G. (59) ve R.G'nin (35) geçmiş tarihlerde düğünlerde AK-47 kalaşnikof tüfek ve tabancalarla ateş ederken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları tespit edildi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan R.G'nin evinde, baskın sırasında eşinin üzerindeki şalvarın içine gizlediği AK-47 kalaşnikof tüfek ile buna ait 2 şarjör ve 32 fişek bulundu.

A.G'nin evinde ise Thompson marka ruhsatsız makineli tabanca ve buna ait şarjör, 2 av tüfeği, 69 fişek ve 144 tabanca mermisi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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