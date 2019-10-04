Haberler » 3. Sayfa » Haber

Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı

Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralıHATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı.

04.10.2019 01:00
Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
HATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:05 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı
02:04 Kula'da yangın
02:04 Ailesine kızıp evini terk eden engelli genç 1 saat sonra bulundu
02:04 Ayvalık Polisi'nin yakaladığı 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı
02:04 Manisa'da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
01:00 Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
00:48 Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası