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Operasyonda sahte içki ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi.

01.08.2019 11:58 Operasyonda sahte içki ele geçirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri içerisinde 15 adet satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken konuyla alakalı olarak iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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