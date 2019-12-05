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OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda, sokak satıcılarına yönelik olarak iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 5 kişi, bir miktar uyuşturucu birlikte gözaltına alındı.

05.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:57OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

'nda, sokak satıcılarına yönelik olarak iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 5 kişi, bir miktar uyuşturucu birlikte gözaltına alındı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökalp Mahallesi ve Beştelsiz Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste sokak satıcılarının uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, adreslerin birindeki eve gerçekleştirdikleri operasyonda, Fevzi K., Metin A. ve Afganistan uyruklu Nimetullah S.'yi piyasaya süreme hazırlığında oldukları uyuşturucuyu paketlere doldururken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer adresteki baskında ise ekipleri fark ederek kaçan Burak F. ve Hatice B. otomobillerini çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarparak kaza yapınca yakalandı. Operasyonda sırasında ekipleri fark eden bir şüpheli elindeki poşeti yan binanın çatısına attığı belirlendi. Çatıdaki aramada uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu poşet bulundu.

Her iki adresteki aramalarda, 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar, 30,30 gram hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorgulamaları yapılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin ev içerisinde yaptıkları aramalar

-Ekiplerin buldukları uyuşturucu maddeler

-Kaza yapan araba

-Çatıdaki poşetin bulunması ve açılması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Asayiş Büro, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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