Operasyonlarda Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler Kalorifer Kazanlarında İmha Edildi

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler kalorifer kazanlarında imha edildiUyuşturucu tacirlerinden yakalanan 90 kilogram uyuşturucu kül edildi
ADIYAMAN - Adıyaman
'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü operasyonda yakalanan 90 kilogram uyuşturucu, alınan karar ile kalorifer kazanlarında imha edildi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerinden yakalanan 90 kilogram uyuşturucu alınan karar ile imha edildi.Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirli bir süre içerisinde yakalanan 90 kilogram uyuşturucunun adli ve idari makamların kararıyla imhasına karar verildi. Verilen imha kararı sonrası çeşitli uyuşturucu maddeler polis lojmanlarına getirilerek burada bulunan kalorifer kazanlarına atıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin gözetiminde kalorifer kazanlarına atılan uyuşturucu maddeleri yakılarak imha edildi.
Adıyaman
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:50