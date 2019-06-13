13.06.2019 16:52
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Operasyonlarda yakalanan kaçak ürünler imha edildi

Operasyonlarda yakalanan kaçak ürünler imha edildi

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan tütün ve türün ürünleri ile kaçak içkiler imha edildi.

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan tütün ve türün ürünleri ile kaçak içkiler imha edildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen imha işleminde, operasyonlarda ele geçirilen 4 bin 560 paket tütün ile doldurulmuş makaron, 190 kilogram açık nargile tütünü, 125 paket nargile tütünü yakılarak, 32 şişe kaçak ve sahte içki ile 208 litre kaçak alkol dökülerek imha edildi. İmha işleminde polis memurları tütünler yanıp kül oluncaya kadar ateşin başında beklediler. - UŞAK
Kaynak: İHA
Polis, Uşak, 3. Sayfa

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