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Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlerin, internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabileceğini bildirdi.

21.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:12
Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlerin, internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabileceğini bildirdi.
BTK'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada giderek daha da sıkılaşan tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıkları ve internet kullanımında önemli değişimleri beraberinde getiriyor.
Çin'den sonra pandeminin merkezi haline gelen Avrupa 'da bazı ülkelerde internet kullanımı yüzde 50'den fazla arttı. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeniyle başta sabit altyapı olmak üzere mobil altyapılar dahil, tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış görülüyor.
Geçen hafta boyunca Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcıları, trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden duyulan kaygıları dile getirdi.
Avrupa Birliği'nde (AB) elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC, internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeniyle oluşan tıkanıklığa müdahale için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.
Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara, kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesi imkanı verildi.
Benzer şekilde sosyal medya hizmeti sağlayıcılarıyla yapılan görüşmelerde de internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme yolunu seçti.
Türkiye'de operatörlerin kapasitesi artışı karşılayabilecek seviyede
Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında elektronik haberleşme sektöründe hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi için BTK de kararlar aldı. Operatörlere, trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşterilerle etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemler bildirildi.
Buna göre, AB'deki önlemlerle benzer şekilde internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabilecek.
Mevcut durumda trafik artışı gözlenmekle birlikte Türkiye'de operatörlerin kapasitelerinin artışı karşılayabilecek seviyede olduğu görüldü.
Açıklamada, her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görüldüğü kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Avrupa, Ekonomi

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