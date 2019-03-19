16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Samsun'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.

BUGÜN YENİDEN YARGILANDI

Samsun'da 16 yaşında olan E.D. adlı kız çocuğunu öperek tacizde bulunduğu iddia edilen N.A., daha önce yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine bugün aynı mahkemede yeniden yargılanan N.A., bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, bir şarküteride aşçı olarak çalıştığı belirtilen E.T. (59) isimli şahıs, burada staj yapan 16 yaşındaki H.Ş.K.'yı öpüp taciz etti. Stajyer kız, daha sonra bu olayı ailesine bildirdi. Kızının tacize uğradığı iddiasıyla öfkelenen baba, daha sonra şüpheli E.T.'ye saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle hastaneye giden şüpheli E.T. adli raporun ardından gözaltına alınmış ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA