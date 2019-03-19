19 Mart 2019, 14:14
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16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Samsun'da çalıştığı iş yerinin mutfağında 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.

Samsun'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.

BUGÜN YENİDEN YARGILANDI

Samsun'da 16 yaşında olan E.D. adlı kız çocuğunu öperek tacizde bulunduğu iddia edilen N.A., daha önce yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine bugün aynı mahkemede yeniden yargılanan N.A., bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, bir şarküteride aşçı olarak çalıştığı belirtilen E.T. (59) isimli şahıs, burada staj yapan 16 yaşındaki H.Ş.K.'yı öpüp taciz etti. Stajyer kız, daha sonra bu olayı ailesine bildirdi. Kızının tacize uğradığı iddiasıyla öfkelenen baba, daha sonra şüpheli E.T.'ye saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle hastaneye giden şüpheli E.T. adli raporun ardından gözaltına alınmış ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: 17 yıl kabus gibi geçti.
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GARİP: Neden indirim yapılıyor. Anlaşılan ben hukuk bilmiyorum. İlla toplumda infaal etkisi gösten basında çok yankı bulmuş ya da birilerine dokunan suç mu olmalı ki indirim yapılmasın. Devletin üç büyük unsurundan en önemlisi adalet; hukuk sisteminin özellikle ceza sisteminin güncellenmesi ve yeniden yazılması gerekir.
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DOKTOR BEY: malum partiye oy verme ihtimali yüksek. . . bidon gibi vücut, çizgili tişört, kabak kafa. . .
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---------: NİYE İNDİRİLİYOR ÖDÜL MÜ VERİLİYOR
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CESUR: Indirin yarin geri cikar baskasina daha kotusunu yapar ondan sonra gorurum indirenleri
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