OPET, 5'inci kez "Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Dağıtım Markası" oldu

OPET, 5'inci kez " Türkiye 'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Dağıtım Markası" seçildi.Şirketten yapılan açıklamada, Ipsos tarafından 17 farklı kategoride gerçekleştirilen "Lovemarks" araştırması, bilgisayar destekli telefon görüşmesi tekniği kullanılarak Türkiye'de rekabetin ve iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu ve merak konusu olan kategorilerde hangi markalara "aşkla bağlanıldığını" tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.OPET, Mediacat Dergisi'nin Ipsos Araştırma Şirketi iş birliği gerçekleştirdiği Lovemarks (Aşkla Bağlanılan Markalar) araştırmasında, 5'inci kez "Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Dağıtım Markası" seçildi.Araştırma sonuçlarına göre "Akaryakıt sektöründe aklınıza ilk gelen marka nedir, bu markayı kendinize ne kadar yakın hissediyorsunuz, bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor ve en sevdiğiniz, asla vazgeçemeyeceğiniz marka hangisi?" sorularına, en çok "OPET" cevabı verildi. Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen ödül töreninde, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ödülü Media Cat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Ipsos Reklam Araştırmaları Genel Müdürü Özlem Bulut'tan aldı."OPET bir akaryakıt dağıtım markasından daha fazlası olabilmeyi başardı"Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET'in bir akaryakıt dağıtım markasından daha fazlası olabilmeyi başardığını ve tüketicisi ile duygusal bir bağ kurduğu için başarılarının her geçen gün artığını belirterek, şunları kaydetti:"Kuruluşundan bu yana en iyi ürün ve hizmeti sunarak tüketicilerinin güvenini kazanan markamız, bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonu ile faaliyet gösteriyor. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile de her geçen gün daha fazla insana dokunarak fark yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve büyük bir değişim yaratan Temiz Tuvalet Kampanyamız ile temizlik ve hijyen konusunda önemli bir bilinç değişikliği sağladık. Öte yandan Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Troya bölgesindeki çalışmalarımız, Trafik Dedektifleri ve son olarak Kadın Gücü projelerimiz ile ülkemize değer katmaya çalışıyoruz."İstasyonlarda araçların gereksinimlerini karşılarken tüketicilere de her türlü ihtiyacı bir arada bulabilecekleri çözümler yarattıklarını vurgulayan Ağca, bu yıl da istasyonlarda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerin "Ultramarket konsepti" ile birer perakende noktasına dönüşmeye başladığını ifade etti.Ağca, Ultramarketler'i yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın kolay, kaliteli, uygun fiyatlı ve sorunsuz bir şekilde giderilebileceği uğrak noktaları haline getirdiklerine işaret ederek, Divan Grubu, Lipton, Starbucks, Dardanel, Rossmann, Koçtaş, Ttec, Automix, Toyzz Shop gibi markalarla yaptıkları iş birlikleriyle ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirtti.Ağca, "Beşinci kez 'lovemark' seçilerek tüketicinin kalbinde yer bulmaktan büyük sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası için de aynı inanç ve azimle tüketicimizle bağ kurmaya ve güven içeren marka vaadimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.