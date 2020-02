OPET ile Cem Yılmaz 15 yıl sonra reklam filmleriyle yeniden birlikte

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "OPET hep daha fazlasını yapan vizyoner ve gelişim odaklı bir marka. Cem Yılmaz gibi çok yönlü bir sanatçı ile yaptığımız iş birliği ile işlerimizde yarattığımız farkı, yaratıcı ve ilgi çekici bir şekilde duyuracağız." dedi.

"OPET Yapar Her Şey Değişir" sloganıyla müşteri memnuniyeti odaklı projelere imza atan OPET ile sanatçı Cem Yılmaz arasındaki iş birliği, Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Toplantıda konuşan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET'in, akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif hizmetler ve toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruduğunu söyledi.

Akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde müşterilerinin hayatında kalıcı bir yere sahip olduklarını belirten Ağca, "Çünkü, müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyor ve sektörde yapılamayanları yapıyoruz. Aldığımız geri bildirimlerle mevcut standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 19'un üzerine çıkardık." ifadelerini kullanan Ağca, 2020 yılında OPET'in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19,5'luk pazar payına ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları iş birliğinin OPET markasının yükselişinde büyük etkisi olduğunu ve tüm Türkiye'nin konuştuğu bir reklam kampanyasına imza attıklarını dile getiren Ağca, şunları kaydetti:

"Cem Yılmaz ile markamızın birçok ortak noktası var. Cem Yılmaz da markamız gibi vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip ve değişimin öncüsü olarak Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri. Cem Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguluyoruz. Bu yeni iş birliği ile ana stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Cem Yılmaz gibi çok yönlü bir sanatçı ile yaptığımız iş birliği ile işlerimizde yarattığımız farkı, yaratıcı ve ilgi çekici bir şekilde duyuracağız."

"'OPET yapar, her şey değişir' sloganı bizi özetliyor"

OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ise "OPET yapar, her şey değişir" sloganının markalarını çok başarılı bir şekilde özetlediğini söyledi.

OPET'in kurulduğu günden bu yana akaryakıt sektörünü dönüştürdüğünü belirten Zengin, "Ülkemizde yaklaşık 23 milyon araç mevcut. Günde yaklaşık 1 milyon adet araç 1600'ü aşkın istasyonumuzu ziyaret ediyor. Yani günde 2 milyon 500 bin kişiye OPET hizmet veriyor. Bu sebeple biz gerçekten insan odaklı bir markayız." ifadelerini kullandı.

OPET'in dönüştürücü gücü sayesinde sektörün temiz tuvalet standardına ulaştığına değinen Zengin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda kadın istihdamına katkı sunan Kadın Gücü Projesi de başka bir dönüşüm hikayesi içeriyor. Keza OPET'in marketçilikteki yeni lansmanı Ultramarketler de bambaşka bir dönüşüm hikayesi...Bu hikayelerimizi, OPET'in neleri değiştirdiğini anlatmak için tarihimizin en kıymetli noktalarından biri olan, ülkemiz reklamcılık tarihinin de en başarılı izlerinden olan 2005 dönemimizi kerteriz aldık.

Sevgili Cem Yılmaz'la tam 15 yıl sonra 2'nci dönem çalışmaya başlamamızın sebebi bu dönüşüm hikayesini geçmişten geleceğe taşımak. Geçen 15 senede değişmeyen tek şey olan müşteri memnuniyetindeki liderliğimizi nasıl sürdüreceğimizi, gelecek 2 yıllık dönemde ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli sanatçıların başında gelen sevgili Cem Yılmaz ile anlatacağız."

"Güzel hizmetler yapacağımıza eminim"

Cem Yılmaz ise OPET ile bir gönül bağı olduğunu vurgulayarak, reklam maceralarında ünlü ve marka ilişkisinin sıcak şartlar üzerine kurulmasının kendisi için önemini dile getirdi.

Yılmaz, "Genelde markalar, ünlülere belli bir ücret öder ve tanınan, bilinen sima da markaya ilişkin güzel şeyler söyler. Bizim OPET'le hiç böyle olmadı." dedi.

Ürünü ya da hizmeti tanıtırken eğer öz güvenli bir marka ile çalışıldığında, bu durumun çok önemli bir konfor ve bir mutluluk getirdiğini belirten Yılmaz, "OPET ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler hep bu öz güvenin eseri oldu. Muhatabını ciddiye alan, bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Opet ile benim hedeflerim aynı gibi gözüküyor. Biz başladıktan sonra mutlaka sektöre zihin açıklığı gelir diye düşünüyorum. Birbirimizi olumlu anlamda değiştireceğimize inanıyorum. Güzel sözler söyleyeceğimize ve güzel hizmetler yapacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Cem Yılmaz tarafından iş birliğine ilişkin imzaların atılmasıyla sona erdi.

Öte yandan imza töreninde 2 yıl boyunca OPET reklamlarında yer alacak olan Cem Yılmaz'la basın toplantısına özel olarak çekilen ve geçmişle bugün arasında köprü kuran film de gösterildi.

