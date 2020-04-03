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Opet'ten 3 milyon TL bağış

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na OPET, 3 milyon TL ile destek veriyor.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Opet'ten 3 milyon TL bağış
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na OPET, 3 milyon TL ile destek veriyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca "Bu topraklarda doğan bir marka olarak bu ülke için istihdam yaratıyor, yatırım yapıyor ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız küresel salgın, her bir bireye ve kuruma sorumluluk yüklüyor. Büyük bir dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmemiz gereken bugünlerde 'iyileşebilmek' için birbirimize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu süreci dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Opet, koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Türkiye'deki tüm istasyonlarında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. OPET, istasyona gelen her müşterisi kadar istasyon personelinin sağlığının korunmasına yönelik aldığı önlemleri de bayileri ile sürekli iletişim halinde uyguluyor.

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Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Otomobil
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