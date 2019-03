Opet'ten Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Kaynak: AA

OPET, şirketin Kadın Gücü projesi ile istasyonlarında çalışan kadın sayısını 2020 yılına kadar 3 bin 500'e ulaştırmayı hedefliyor.Şirketten yapılan açıklamada, şirketin kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Kadın Gücü projesini hayata geçirdiği kaydedildi.Geçen yıl mayıs ayında başlattıkları "Her istasyonda iki kadın" hedefiyle yola çıkan OPET'in, 9 ayda istasyonlarındaki kadın çalışan sayısını yüzde 24'e çıkardığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren OPET, kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlama yönündeki projesine devam ediyor. OPET, Mayıs 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde 'Kadın Gücü Projesi'ni başlattı. OPET ve Sunpet istasyonlarındaki çalışan kadınların sayısı bin 906'ya yükseldi. Market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma imkanı sunan OPET, bugün 72 ilde kadın akaryakıt satış yetkilisi ve kadın market satış yetkilisi istihdam ediyor. OPET, 2020 yılına kadar istasyonlarında toplam 3 bin 500 kadın çalışanı istihdam etmeyi amaçlıyor.""Projemiz önemli bir değişim yaratacak"Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk , kadınların iş hayatının her alanında başarılı olduklarını belirterek, "Akaryakıt dağıtımı gibi ağırlıklı erkeklerin görev yaptığı bir sektörde de bunu başardık. Yapılan araştırmalara göre kadınların aktif rol aldığı şirketlerde özellikle verimlilik ve karlılığın arttığı görülüyor. Bugüne kadar erkek işi olarak görülen akaryakıt satış yetkilisi, istasyon müdürü gibi işlerde aslında kadınların da çok başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Projemizin toplumda önemli bir değişim yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ayrıca şirket, "OPET kadın gücünün farkında. Sadece bir gün değil, her gün kadınların yanında!" sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne özel bir reklam filmi de hazırladı.