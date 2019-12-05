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OPET'ten perakendede "ultra" değişim

OPET, 1600'den fazla istasyonundaki "fullmarket"ini 10 kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri "ultramarket"e dönüştürüyor.

05.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:32OPET'ten perakendede
OPET, 1600'den fazla istasyonundaki "fullmarket"ini 10 kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri "ultramarket"e dönüştürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, ana sponsoru olduğu 19. Perakende Günleri'ne sektörde standartları değiştiren perakende hamlesi "ultramarket" konseptiyle katılıyor.
Akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getiren ultramarketlerde gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer veriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, ultramarket konseptiyle bir kazanma ekosistemi oluşturmak istediklerini belirterek, "Ultramarket, bayiler, markalar ve müşterinin kazan-kazan ilişkisinin bir dönüşüm hikayesi. Müşterilerimiz çok kıymetli lokasyonlarda bulunan ultramarketlerimize 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle akaryakıt istasyonları ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Tüm ürün kategorilerimiz tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dün açılışı yapılan 19. Perakende Günleri, Haliç Kongre Merkezi'nde sektörün önemli isimlerini bir araya getiriyor. Etkinliğin "Perakendede Ultra Değişim" başlıklı oturumunda Zengin, OPET'in ultramarket konseptini, Hollanda'dan Singapur'a 60 ülkede projelerini inovasyon örnekleriyle destekleyen TrendWatching Genel Müdürü Henry Mason da perakende sektörünü geleceğe taşıyacak yeni trendleri anlatacak.
OPET Ultramarket
Ultramarket dönüşüm çalışmalarını ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de başlatan OPET, 2019'da Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi illerde bulunan toplam 74 istasyonunu ultramarkete dönüştürdü. OPET, yıl sonuna kadar 100 istasyonunu perakende noktasına dönüştürmüş olacak. Gelecek yıl ise bu sayının 200'e ulaşması hedefleniyor.

CEO, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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