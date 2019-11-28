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"Opet Trafik Dedektifleri Projesi" ile Hatay'da çocuklara eğitim verildi

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30
Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 'da çocuklara trafik eğitimi verildi.
Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında ilçesindeki Aktepe 23 Nisan Anaokulu'nda eğitim çalışması yaptı.
Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.
"Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullarına gelen Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerinin drone havalandırdıklarını gören çocuklar, büyük şaşkınlık yaşadı.
Eğitim kapsamında, öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtıldı.
Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı, ilçe genelinde 80 trafik dedektifi görevlendirildiğini belirterek, öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu söyledi.
Alçı, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurguladı.

Jandarma, Hassa, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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