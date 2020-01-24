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OPET Troya'da etno-köy oluşturacak

OPET, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünü etno-köye dönüştürecek.

24.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:16OPET Troya'da etno-köy oluşturacak
OPET, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, 'nin merkeze bağlı Çıplak köyünü etno-köye dönüştürecek.
OPET'ten yapılan açıklamada, şirketin Yarımadası'nda 14 yıldır yürütülen "Tarihe Saygı Projesi" ile bölge tarihinin korunmasına destek verdiği, arkeo-köye dönüştürdüğü Tevfikiye köyünün ardından, Troya bölgesindeki Çıplak köyünde de çalışmalara başlandığı belirtildi.
Anadolu geleneğinin kültür mirasını temsil eden tüm katmanlara dair ögeler, dokular ve öyküleri barındırdığı kaydedilen açıklamada, Çıplak'ın etno-köye dönüştürüleceği, köye farklı bir kimlik kazandıracak fiziki düzenlemelerin yanı sıra halka yönelik kalkındırma çalışmalarının da yapılacağı ifade edildi.
-Yapılacak çalışmalar toplantıyla anlatıldı
Köyün yeni konseptinin ve yapılacak çalışmalarının ayrıntılarının köyde düzenlenen toplantı ile tanıtıldığı kaydedilen açıklamaya göre köy sakinlerine yapılacak çalışmaları anlatan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Tevfikiye köyünü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları ve figürlerinin yanı sıra tarihi ve mitolojik değerleri ile arkeo-köye dönüştürdük. Tevfikiye arkeo-köyünü, destanlarla anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kentine yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirdik. Şimdi sırada Çıplak köyü var. Çıplak köyünü, etnografya kelimesinden türetilen etno-köy kavramı kapsamında yenileyeceğiz."
Proje kapsamında bölge sakinlerine Çıplak Köyü Halk Eğitim Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile diksiyon, yöresel gıda ürünleri yapımı, protokol kuralları, tarih, İngilizce, kırsal turizm, hediyelik eşya yapımı gibi eğitimler verilecek.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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