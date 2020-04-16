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OPET ve Şekerbank iş birliğiyle çiftçilere destek

OPET ve Şekerbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle içinden geçilen zor günlerde çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

16.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:46
OPET ve Şekerbank iş birliğiyle çiftçilere destek
OPET ve Şekerbank , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle içinden geçilen zor günlerde çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.
OPET'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Şekerbank'ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu Hasat Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarından mazotlarını 6 ay vade ve sıfır faizle alan çiftçiler, ödemelerini hasat zamanı yapabilecek.
Nisan sonuna kadar yapılacak mazot alışverişlerini kapsayan kampanya, Türkiye genelindeki Hasat Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarında geçerli olacak.
Açıklamada verilen bilgilere göre, Şekerbank, "Anadolu Bankacılığı" misyonu doğrultusunda çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor. Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında, yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.
Gelişime katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulayan OPET ise, Sunpet markası ile birlikte Türkiye'nin her yerindeki istasyonları ile 7 gün 24 saat hizmet vererek müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şekerbank, Türkiye, Ekonomi
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