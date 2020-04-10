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Oppo'dan kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi

30 Nisan tarihleri arasında, belirli online satış noktalarından satın alınacak A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı.

10.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:14
Oppo'dan kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi
30 Nisan tarihleri arasında, belirli online satış noktalarından satın alınacak A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı.
Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 1 yıl içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.
Satın alınan ürünün Ekran Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Kampanya, Vodafone, Turkcell, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın web siteleri ile Hepsiburada, Trendyol, N11, Çiçeksepeti, GittiGidiyor ve ePTT AVM gibi online alışveriş sitelerindeki belirli satış noktalarından alınan ürünlerde geçerli olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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