Oppo'dan LoL 2019 Dünya şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" ödülü

Oppo, League of Legends (LoL) 2019 Dünya Şampiyonası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü sundu.

Oppo'nun açıklamasına göre, LoL 2019 Dünya Şampiyonası, bir aydan fazla süredir yaşanan kıyasıya rekabetin ardından Paris'te sona erdi.

Accor Hotels Arena'da düzenlenen, League of Legends'in küresel akıllı telefon ortağı Oppo ve diğer önde gelen global ortakların sponsorluğunda yapılan finalde, G2'yi yenen Fun Plus Phoenix (FPX) takımı turnuvanın galibi oldu.

FPX, LoL Esports'un en prestijli ödülü olan Summoner Kupası'nı evine götürmeye hak kazandı. Final maçı harika bir mücadeleye sahne olurken, FPX, performansıyla birincilik ipini göğüsledi.

Berlin'de 2 Ekim'de başlayan şampiyona, 24 takım izleyicilerin gözlerini alamadığı heyecan dolu maçlar oynadı. Oppo, bu yılki turnuvada aktif olarak yer aldı. 5-10 Kasım'da bir deneyim standıyla oyunseverlerle buluşan Oppo, MVP ödülünü sundu. Şirket, ekim ayında kullanıcılarla buluşan çarpıcı Reno2 akıllı telefonunu da sergiledi.

Oppo, eylülde resmi olarak LoL Esports'un uluslararası etkinliklerinin küresel akıllı telefon ortağı ilan edildi. Şirket, bu kapsamda LoL Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Daveti ve All-Star Etkinliğinde yer aldı. League of Legends'in yayıncısı Riot Games ile 2024'e kadar sürecek uzun vadeli bir iş birliği yapan Oppo, e-spor alanındaki yatırımlarını, mevcut spor ve eğlence sponsorluklarının kapsamını genişletiyor.

Oppo, adını global ortaklar arasına yazdırdı

LoL Esports ile olan bu ortaklık, Oppo'yu, yükselen küresel e-spor pazarının merkezine yerleştirdi. Şirket, LoL Esports!un; Master Card, State Farm, Alienware, Secret Lab ve Louis Vuitton gibi global ortakları arasına adını yazdırdı.

Bu ortaklık sayesinde League of Legends Esports, turnuvanın hayranlarıyla kurduğu etkileşimini artırdı. Sektöre yönelik uzun vadeli taahhüdü bir kez daha gösteren Oppo, dünyanın en iyi e-spor turnuvası ve oyuncu tabanı ile daha iyi ilişkiler kurma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Brian Shen, turnuvanın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduklarını bildirdi.

Shen, "Oyunseverler, Reno2'nin önde gelen kamera teknolojisini ve son derece gelişmiş olan oyun optimizasyonunu ilk elden deneyimleme fırsatı buldu. Reno2, oyun meraklıları için mükemmel bir akıllı telefon haline geldi." ifadelerini kullandı.

