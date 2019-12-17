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OPPO'dan ultra donanımlı Reno2 Serisi

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından OPPO, Reno Serisi'nin ikinci ürün grubu olan ultra donanımlı Reno2 Serisi'ni teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

17.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:02OPPO'dan ultra donanımlı Reno2 Serisi
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından OPPO, Reno Serisi'nin ikinci ürün grubu olan ultra donanımlı Reno2 Serisi'ni teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

OPPO açıklamasına göre, şirket, Reno Serisi'ni ilk olarak Mayıs 2019'da satışa sunmuştu. Yine Reno Serisi'nin ikinci ürün grubu ise 2019'un sonlarında teknolojiseverlerle buluştu.
OPPO Reno2 Serisi "ultra geniş açı", "ultra gece modu" ve "ultra sabitleme" gibi önemli özellikleri ile dikkati çekiyor. OPPO'nun yenilikçi mobil fotoğraf ve video teknolojileriyle kullanıcılara yaşattığı güzel deneyimler kullanıcıları ile paylaşılmak üzere tasarlandı.

Mobil fotoğrafçılık ve kamera alanında devrimsel yenilikler

Açıklamaya göre, akıllı telefon endüstrisinin son 10 yıllık gelişiminde tasarımı ve teknolojik donanımıyla önemli pay sahibi olan OPPO, özellikle mobil fotoğrafçılık ve kamera alanında devrimsel yenilikler sundu. Bu yeniliklerin en çarpıcı şekilde deneyimlendiği modeller ise popüler Reno Serisi oldu.
Yeni seri, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra fotoğraf ve video amacıyla 5x hibrit zoom, ultra gece modu, ultra video sabitleyici, ultra geniş açı özellikleri ile geldi. Reno2 Serisi, Android 9.0'ın son sürümüyle çalışan ColorOS 6.1 tarafından destekleniyor. Hızlı ve güvenli VOOC hızlı şarj 3.0 teknolojisi ile 4.000mAh (Typ) batarya daha uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. OPPO Reno2'de 8GB RAM, 256GB ROM; Reno2 Z'de ise 8GB RAM, 128GB ROM çekirdek donanım bulunuyor.

Öte yandan, OPPO'nun yeni Reno2 Serisi'nin tanıtımı için hazırlanan reklam kampanyası televizyon kanallarında, sinemalarda ve dijital mecralarda gösterilmeye başlandı.

Renault, Güncel

Kaynak: AA

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