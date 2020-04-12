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OPPO Ekran Kırılmalarını da Garanti Kapsamına Sokuyor

Çinli elektronik üreticisi OPPO, seçili modellerinde, 1 yıl süreyle ekran kırılmaları için garanti vereceğini açıkladı.

12.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:53
OPPO Ekran Kırılmalarını da Garanti Kapsamına Sokuyor
Çinli elektronik üreticisi OPPO, seçili modellerinde, 1 yıl süreyle ekran kırılmaları için garanti vereceğini açıkladı. Belirli modellerde geçerli olacak ekran kırılmasına karşı garanti sadece 1 kere kullanılabilecek.

1 yıl süresince verilecek olan ekran kırılması garantisi, online satış kanalıyla alınan A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde geçerli olacak. 1 yıl boyunca ekran kırılmasına karşı garantisi bulunan modellerde, ekran kırılırsa bir defaya mahsus ücretsiz değişim gerçekleştirilecek. Belirtilen ürünlerin garanti kapsamından faydalanabilmesi için ürünün yetkili servise faturası ile birlikte götürülmesi gerekecek. Fatura tarihi de baz alınarak, 1 kereye mahsus ücretsiz cam değişimi gerçekleştirilecek.

Online Satış Kanallarından Satın Alınan Ürünler Garanti Kapsamına Girecek

Satın alınan ürünün 1 yıl süreli ekran garantisi kapsamına girip girmediğini öğrenmek için OPPO çağrı merkezini arayarak ya da support.tr@oppo.com adresine e-mail göndererek sorgulama yapılabilecek. Kampanyanın ürünün online alınması koşuluyla geçerli olduğunu belirten yetkililer, ekran kırılması garantisinin uygulanacağı online satış kanallarını Vodafone, Turkcell, MediaMarkt, Teknosa, Vatan bilgisayar, Hepsiburada , Trendyol , N11, Çiçeksepeti, Gittigiyor ve PTT AVM olarak belirtti. Online satış kanallarına ek olarak, garanti kapsamına girmesi için ürünün Hepsiburada, Trendyol, N11, Çiçeksepeti, Gittigiyor ve PTT AVM kanallarından belirli mağazalardan satın alınması şartı da bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Hepsiburada, Trendyol, PTT, Teknoloji
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