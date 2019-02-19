Oppo'nun 10x Yakınlaştırma Teknolojisinden İlk Görüntüler Geldi (Video)

Kaynak: WebTekno

Oppo, Ocak ayında akıllı telefonlar için 10x kamera modülünü duyurmuş ve bu teknolojinin MWC 2019'da (Mobile World Congress) tanıtılacağını söylemişti. MWC 2019'a sayılı günler kaldı ve Oppo'nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, Weibo hesabından bu teknolojiyi ufaktan gösteren bir video paylaştı. 10x yakınlaştırma teknolojisini kullanarak çektiği videoda Sagrada Familia'ya yakınlaştırma yaptı.10x yakınlaştırma araçları aslında ışığı 90 derece büken ve yan yana konumlandırılmış sensörlerle görüntüyü besleyen bir açısal prizma. Yakınlaştırma aralığının diğer ucunda ise ultra geniş açılı bir modül bulunuyor.Oppo'nun deyimiyle "yenilik etkinliği" (innovation event) 23 Şubat'ta başlayacak.