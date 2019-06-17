OPPO Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı

OPPO'nun merakla beklenen Reno 10x Zoom modeli, 7 bin 999 TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO açıklamasına göre, gelişmiş kullanıcı deneyimi, sistem performansı ve hizmetler sunmak üzere tasarlanan Reno serisinden Reno 10x Zoom, 17 Haziran itibarıyla Türkiye'de kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Tasarımları ile beğeni toplayan Reno 10x Zoom modelinin, okyanus yeşili veya karbon siyah renk seçenekleri bulunuyor.

Güncelleme ile 60x'e kadar zoom özelliği de kazanacak

Reno 10x Zoom, yeni nesil mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Reno 10x Zoom'un üç lens sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor. Üç lensi farklı odak aralıkları ile birleştiren bu sistem, ultra geniş açılı lensin 10 katı etkili bir odak uzaklığı olan 16-160 mm'lik tam bant genişliğine ulaşıyor.

Üçlü kamera kurulumu, elde taşınırken tam olarak yakınlaştırıldığında bile stabilite sağlayabilen çift OIS ile birlikte sunuluyor. Reno 10x Zoom modeli, gelecek dönemde gelecek güncelleme ile 60x'e kadar zoom özelliği de kazanacak.

Reno'nun güçlü kamerası, pürüzsüz ve düz bir yüzey oluşturan sağlam ve dayanıklı camın altında gizli bir şekilde duruyor. Reno serisindeki modellerin arka kısmında, lensleri herhangi bir çizilmeden korumak için seramik cevheri O-dot bulunuyor. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için telefonu hafifçe kaldırıyor.

Benzersiz pop-up kamera

Reno serisinin en dikkat çekici özelliği olan benzersiz pop-up kamerası, 10x Zoom modelinde de kendini gösteriyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, 5 yıl boyunca 200 binden fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Zarif bir şekilde açılan mekanizma, ilk önce hızlı, sonra da yavaş hareket ediyor. Açılma 0,8 saniyede ve tamamen sessiz şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1080p 30 fps hızında video kaydı da yapabiliyor.

Panoramik ekran

Tamamen kesintisiz bir ekran deneyimi sunan Reno 10x Zoom'un 6,6 inç büyüklüğündeki ekranında hiçbir delik veya dikkat dağıtacak nesne yer almıyor. Yalnızca 3,5 mm yüksekliğindeki alt şerit, ekran-gövde oranının yüzde 93,1 olmasını sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

Reno 10x Zoom, kullanıcıların hız ihtiyacını daha verimli karşılamak üzere Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatıldı.

Kullanıcılar 8GB'ye kadar RAM ile sorunsuz ve verimli bir şekilde internetten yayınları izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor ve sohbet edebiliyor. 4. nesil AI motor içeren cihaz, aynı zamanda CPU akıllı telefon performansında büyük bir ilerleme ortaya koyarak güçte yüzde 45 artış sağlıyor.

Üç farklı soğutma teknolojisi

Üç farklı soğutma teknolojisine sahip olan Reno 10x Zoom, soğutma jeli, üçlü grafit katmanlama ve bakır teller ile cihazın sıcaklığını etkili bir şekilde yönetiyor. Cihaz içindeki soğutma sistemi, aynı şartlar altında cihazın ısısını yüzde 13 oranında azaltabiliyor. Ayrıca AI Ice Box, bir süre boyunca etkin olmayan uygulamaları akıllı bir şekilde durduruyor. Böylelikle daha uzun pil süresi için enerji tasarrufu sağlanıyor.

Reno 10x Zoom, konum ve navigasyon hassasiyetini garanti etmek üzere çift frekanslı GPS, L1+L5'i benimsiyor. L1 frekansı sinyali daha hızlı yakalarken, L5 frekansı ise daha fazla hassasiyet sağlıyor. Çift frekanslı GPS, tek frekanslı GPS'e göre yüzde 66,8 daha fazla sinyal doğruluğuna sahip. Android9.0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi bulunan Reno'nun pil gücü ise 4065 mAh (Typ). En yeni VFC flaş şarj algoritması, minimum şarj hızını büyük ölçüde artırıyor. Minimum şarj aşamasında şarj hızı yüzde 100 artıyor.

Oyun tutkunları için tasarlandı

Oyun tutkunları düşünülerek tasarlanan Reno serisi, telefonunun performansına, gecikme ve kontrol sorunlarına dikkat ederek, dokunma kontrolü ve yenileme hızını analiz ediyor. Reno serisi, TÜV Rheinland'dan yüksek performans sertifikası da aldı.

Reno serisinde Dolby Atmos özelliği, hareket halindeyken mobil ses özelliğine daha fazla derinlik katıyor. Filmler ve oyunlar için gelişmiş ses sunulurken, günlük kullanım içinse ses seviyesi dengesi ve ses geliştirme özellikleri de yer alıyor.

OPPO Reno 10x Zoom, KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı 7 bin 999 TL ile zincir mağazalar ve operatörlerde satışa sunuldu.

Kaynak: AA