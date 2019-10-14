OPPO Reno 2Z Türkiye'de! İşte OPPO Reno 2Z fiyatı ve özellikleri

48 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel geniş açılı + 2megapikseltelefoto + 2 megapiksel mono olmak üzere 4 kamerası bulunan OPPO Reno 2Z'de ultra sabit modu, koyu modu, aı güzellik modu ve ortam ışığı modu gibi özellikler bulunuyor. 3.799 TL'den satışa sunulan OPPO Reno 2Z diğer özellikleri de bir hayli şaşırtıcı.
OPPO RENO 2Z FİYATI NE KADAR?
OPPO Reno 2Z 3.799 TL'den satışa sunuldu.
OPPO RENO 2Z RENK SEÇENEKLERİ NELER?
OPPO Reno 2Z'nin gece mavisi ve inci beyazı gibi renk seçenekleri var.
OPPO RENO 2Z TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
İşletim Sistemi: Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1
İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
İşlemci Hızı: 2.2
Bellek Kapasitesi: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: Evet
RAM Bellek Boyutu: 8 GB
Maksimum Arttırılabilir Hafıza:256 GB
Telefon Rehberi Hafızası:1
OPPO RENO 2Z EKRAN ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran boyutu(cm):16.59 cm
Ekran Boyutu (inç): 6.5 inç
Ekran boyutu cm/ inç: 16.59 cm/ 6.5 inç
Çözünürlük (YxG): 2340 x 1080 pixels
Ekran: Amoled
Çözünürlük genişliği: 1080 pixels
Çözünürlük yüksekliği: 2340 pixels
OPPO RENO 2Z KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?
Arka kamera: Evet
Arka kamera çözünürlüğü: 48 megapixel
Ön Kamera: Evet
Ön Kamera Çözünürlüğü: Hareketli Pop-Up 16 MP, 26mm (geniş)
Optik Zoom: Hayır
Dijital Zoom: 10X Zoom
Otomatik odaklanma: Evet
Entegre flaş: Evet
Yüz Tanıma:Evet
HD Video Kayıt: Evet
OPPO RENO 2Z FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ NELER?
Coğrafi etiketleme: Evet
Parmak İzi Sensörü: Evet
Dahili Radyo: Hayır
GPS: Evet
Acil durum çağrı fonksiyonu: Evet
Çift SİM: Hayır
Batarya Tipi: Lityum Polimer Batarya (20W VOOC 3.0 Hızlı Şarj)
Batarya kapasitesi: 4000 mAh