Oppo Reno'nun 60x Dijital Yakınlaştırmasının Gücünü Gösteren Video

Yanımızdan neredeyse hiç ayırmadığımız cep telefonlarımız oldukça hızlı bir şekilde gelişen teknoloji ve bilim sayesinde artık sadece bir telefon olmaktan çok daha fazlası. Bundan çok da uzun olmayan bir zaman önce artık ortalama bir akıllı telefonun yapabildiği işi yapabilmek için 4-5 farklı cihaz gerekiyordu.
İşte bu cihazlardan bir tanesi de Oppo Reno
serisinden 60x dijital yakınlaştırma yapabilen Reno 10x Zoom Edition. Oppo Reno serisinin bu çığır açan kamera teknolojisi kullanıcılarına, özellikle ufak detayları yakalama konusunda daha önce hiç olmamış kadar güzel, berrak ve temiz bir fotoğraf deneyimi sunuyor.
Oppo Reno 60x Dijital Yakınlaştırma, mobil fotoğrafçılık konseptini kökten değiştirebilecek bir yeteneğe sahip. Arka tarafta yer alan üç kamera 48 MP, 13 MP (telefoto) ve 8 MP değerinde. Oppo Reno 10x Zoom Edition, 48 MP ultra temiz fotoğraflar yakalayabilmesinin yanında 10 hibrit yakınlaştırma, çift optik görüntü sabitleyici, 4K video, Ultra Night Mode 2.0 ve Dazzle Color Mode destekliyor.
Cihazda bulunan üç lens birlikte çalışarak füzyon görüntü yaratabiliyor ve yumuşak yakınlaştırma geçişleri sağlıyor. Bu sayede çektiğiniz fotoğraflar ne kadar yakınlaştığınıza bakmaksızın temiz ve berrak çıkabiliyor.
DCI-P3 renk paletine sahip olan cihazın ekranı ayrıca altıncı nesil Corning Gorilla Glass ile korunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olan telefon Birleşik Arap Emirlikleri
'nde 3.299 dirhem (5300 TL) fiyat etiketine sahip.
Kaynak: WebTekno
Renault
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