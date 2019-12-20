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OPPO Reno2 serisi kullanıcılarla buluştu

Akıllı telefon markası OPPO, Reno2 serisini kullanıcıların beğenisine sundu.

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46 OPPO Reno2 serisi kullanıcılarla buluştu
Akıllı telefon markası OPPO, Reno2 serisini kullanıcıların beğenisine sundu.
Şirket açıklamasına göre, OPPO'nun dört kameralı ilk akıllı telefonu Reno2, 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği sunuyor.
Fotoğrafçılık ve geliştirme özellikleriyle öne çıkan yeni seride, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra, fotoğraf ve video amacıyla Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı bulunuyor.
"Parlak Siyah", "Okyanus Mavisi" ve "Gök Beyazı" renk seçenekleri ile kullanıcılarla buluşan OPPO Reno2 serisinin son reklam kampanyasında Orhan Veli'den ilham alan OPPO, şairin "Bir İş Var Bu İşin İçinde" adlı eseriyle bir projeye imza attı.
OPPO kanalıyla 18 Aralık sabahı İstanbul'un en işlek seferlerinden Adalar, Eminönü, Kadıköy ve Beşiktaş'a yapılan günün ilk vapur seferlerinde yolculara Orhan Veli'nin kitapları dağıtıldı.

Orhan Veli, Teknoloji

Kaynak: AA

Teknoloji

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