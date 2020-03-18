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Oppo Reno3 Global Çıkışını Gerçekleştirdi

Oppo, Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G'yi Aralık ayında Çin'de piyasaya sürmüştü. Ardından Pro modeli Çin dışındaki pazarlarda

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Oppo Reno3 Global Çıkışını Gerçekleştirdi
Oppo, Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G'yi Aralık ayında Çin'de piyasaya sürmüştü. Ardından Pro modeli Çin dışındaki pazarlarda satışa sunuldu. Şimdi de Reno3 (Çin 5G modelinden farklı) duyuruldu. Oppo Reno3 özellikleri haberimizde.

Oppo Reno3, 6.4 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 20: 9 formatında su damlası çentik barındıran ekran ile geliyor. MediaTek'in Helio P90 işlemcisinden güç alan telefonun belleği 8GB, dahili depolama alanı (genişletilebiliyor) 128GB. Telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 48 megapiksel ana kamera f/1.8, 13 megapiksel 2x telefoto kamera f/2.4, 8 megapiksel ultra geniş kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Dördüncü kamera 2 megapiksel monochrome derinlik sensörü. Telefonun önünde ortada su damlası çentiğin içinde 44 megapiksel selfie kamerası (global Reno3 Pro ile aynı sensörü kullanıyor) bulunuyor. Telefon, 4025 mAh bataryadan güç alıyor. Bataryanın VOOC 3.0 Flash charge desteği sunduğunu belirtelim. Yazılım tarafında, Reno3 kutusundan ColorOS 7 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

Oppo Reno3 fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin henüz bir bilgi yok. Oppo Reno3, sadece şirketin Sri Lanka sitesinde listelendi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Aralık, Teknoloji

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