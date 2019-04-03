Optima Teknolojileri: Orijinal Lazer

Optima Teknoloji tasarım ve satış ikonları yetkilisi Çetin Demirel, "6 yıldır bu ailenin bir parçası olarak hizmet etmekteyim. Firmanın kurucularından biriyim. Yüzde 85 yerli oranında lazer epilasyon cihazlarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra yurt dışı pazarına açılarak büyümeyi hedefliyoruz. Ülkemizde ürettiğimiz değerlerin birazda yurt dışında insanlara ulaşmasına istiyoruz." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIKLI, DAYANIKLI VE SAĞLAM"

Tasarım ve satış ikonları yetkilisi Çetin Demirel, "6 senedir Türkiye ve komşu ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizi sağlıklı, dayanıklı ve sağlam temellere dayandırdığımız için eksi yönde bir geri dönüş almıyoruz ve ileriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Güzellik merkezi, tıp merkezi ve hastane ebatlarında cihazların üretimini yapıyoruz. Optima üniteleri daha çok lazer epilasyon ağırlıklı lazer teknolojisi ağırlıklı üretilen ürünler oluyor." diye konuştu.

"KARBON ÜRÜNÜMÜZ 1 SENEDE ÇOK İYİ YOL ALDI"

Çetin Demirel, "Ürünlerimiz temel kullanıcının problemlerini çözmek üzere kurulu olarak yapılıyor. İnsanların kıl problemlerini sonsuza kadar olmasa da sosyal hayatlarını rahat yaşamalarını sağlayacak kadar çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Optima Karbon ürünümüz yaklaşık olarak 1 sene önce piyasaya sürdük. Bu ürünün ortaya çıkması için oldukça fazla mesai harcadık. Yurt dışında rekabet oldukça fazla ve ülkemiz de ithalata açık olduğu için bizde istedik ki ülkemizin parası ülkemizde kalsın. İşte bu düşünceyle bu ürünü ortaya çıkarmayı başardık. Karbon, sıkılaştırma, gençleştirme ve cilt gençleştirme desteği olarak salonlarda kullanılan bir ürün. Dövmelerin silinmesi ve kalıcı makyajın temizlenmesi konularında yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.