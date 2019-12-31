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Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

31.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:50 Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi
Araştırma şirketi Optimar siyasi partilerin oy oranı ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında polemiğe neden olan Kanal İstanbul projesi konusunda yaptığı bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin yüzde 38 düzeyinde olduğu görülüyor.

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Sonuçları yayınlayan Optimar Araştırma şirketinin sahibi Hilmi Daşdemir, söz konusu araştırmanın 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldığını duyurdu.
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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