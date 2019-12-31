Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

Recep Tayyip Erdoğan
Araştırma şirketi Optimar siyasi partilerin oy oranı ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında polemiğe
neden olan Kanal İstanbul projesi konusunda yaptığı bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin yüzde 38 düzeyinde olduğu görülüyor.data-stories-id="4408294"data-event="widget_related"class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center">
Sonuçları yayınlayan Optimar Araştırma şirketinin sahibi Hilmi Daşdemir, söz konusu araştırmanın 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com