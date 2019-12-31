Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları

Optimar, son yaptıkları anket verilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ankete göre AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN AK PARTİ YÜZDE 35, CHP YÜZDE 18,8

Hilmi Daşdemir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sizlere 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları paylaşmak istiyorum. Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."

KARARSIZLAR 3. PARTİ OLDU

Ankete göre AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1. MHP ve İYİ Parti barajın altında kalırken HDP yüzde 10.3 ile barajın üstünde oy alıyor. Araştırmada; Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurulan partisi için yüzde 0,5, Ali Babacan için de yine yüzde 0.5 destek çıktı.

KANAL İSTANBUL DA SORULDU

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında polemiğe neden olan Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteği %38,4 çıktı. % 27,6'lık bir kesim ise projeye karşı olduğunu dile getirdi. Bu konuda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise %34 oldu.

BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ POLEMİĞİ

Ankete katılanlara 'Beştepe'ye giden CHP'li' polemiği de soruldu. Katılımcılar CHP Genel Merkezi ile Muharrem ince arasındaki tartışmada Muharrem İnce'yi haklı buldu. Araştırmada, Muharrem İnce ile CHP yönetimi arasındaki tartışmayla ilgili görüş bildirenlerin partilere göre dağılımı da yer aldı.