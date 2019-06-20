20.06.2019 12:31
Haberler»Spor»Haber

Optimist Milli Takımı Fransa'ya gitti

Optimist Milli Takımı Fransa

Optimist Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2019 Optimist Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Optimist Milli Takımı,Fransa'da düzenlenecek 2019 OptimistAvrupaŞampiyonası'na katılacak.
TürkiyeYelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Crozon-Morgat'taki şampiyona 22-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fransa'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:
Firdevs Yeğin (İskenderunYelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü), Bilge Nur Yazıcı (TurgutreisYelken Kulübü), Kumsal Ulaş (FethiyeBelediyespor Yelken Şubesi), BulutÇanakçı(İstanbul Yelken Kulübü), Kuzey Kumlalı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Onat Tan Öğütçü (ArkasÇeşmeYelken Gençlik ve Spor Kulübü),Fahri CanTatlıcan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi)
Kaynak: AA
Turgutreis,Avrupa,Fransa,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:04Evkur Yeni Malatyaspor'un eski yöneticileri Yeşilyurt Belediyespor'a talip
14:03Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!
13:59A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti
13:59Altınordu'da Sefa gitti
13:57Menemen Belediyespor'da Şahin istifa etti
13:56Hidayet Türkoğlu: A Milli Kadın Basketbol Takımı bizim gurur kaynağımız
13:55Murat Paluli resmen Göztepe'de