Optimist Milli Takımı Fransa'ya gitti

Optimist Milli Takımı,Fransa
'da düzenlenecek 2019 OptimistAvrupa
Şampiyonası'na katılacak.Türkiye
Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Crozon-Morgat'taki şampiyona 22-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fransa'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:
Firdevs Yeğin (İskenderun
Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü), Bilge Nur Yazıcı (Turgutreis
Yelken Kulübü), Kumsal Ulaş (Fethiye
Belediyespor Yelken Şubesi), BulutÇanakçı
(İstanbul Yelken Kulübü
), Kuzey Kumlalı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Onat Tan Öğütçü (ArkasÇeşme
Yelken Gençlik ve Spor Kulübü),Fahri Can
Tatlıcan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi)