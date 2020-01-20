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Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi

Türkiye Optimist Milli Takımı'nın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampı başladı.

20.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:32Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi
Optimist Milli Takımı'nın, 'nın ilçesindeki kampı başladı.
Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi için Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin tesislerinde düzenlenen kampa, 24 sporcu katıldı.
Sporcular, Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik ile Türkiye Yelken Federasyonunun görevlendirdiği üç antrenörün eşliğinde, İçmeler mevkisi ve Kumbahçe Mahallesi açıklarında start ve şamandıra dönüşü çalışması ağırlıklı antrenman yaptı.
Antrenör Selcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda yer alacak sporcuların belirlenmesi sürecinde ikinci kamp programına başladıklarını söyledi.
İlk kampı da geçen ay yine Bodrum'da yaptıklarını dile getiren Selcik, "Sporcularımız bir aylık süreçte kulüplerinde çok iyi çalışmışlar. Tekrar onları burada görme fırsatı yakaladık. Yaklaşık 5 saat çok güzel idman yaptık. Verimli bir gün oldu. Sezonun son yarışı olan Yıldızlar Kupası Yarışları'nın sonucunda 12 kişilik milli takım kadrosu belli olacak. O kadro ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacağız." ifadeleri kullandı.
Kamp, 24 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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