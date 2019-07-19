Haberler» Spor» Haber

Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda ülkemize üçüncülük ve dördüncülük kazandıran Optimist Milli Takımı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

19.07.2019 11:18 Optimist Milli Takımı
Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda ülkemize üçüncülük ve dördüncülük kazandıran Optimist Milli Takımı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, icra kurulu üyesi Hakan Yenigün, sporcular, kulüp yöneticileri, veliler ve Göztepeli taraftarlardan oluşan büyük kalabalık gece yarısı İzmir'e inen ay-yıldızlıları alkışlar ve çiçeklerle karşıladı. Coşkulu kalabalığa Göztepelilerden oluşan bando çaldığı marşlarla eşlik etti. Optimist Dünya Şampiyonası'nın genel kategorisinde Göztepe'nin sporcusu Can Ertürk dördüncülüğü, kızlar kategorisinde ARM Urla Yelken'den Okyanus Arıkan üçüncülüğü elde ederek, optimist sınıfında ülkemiz adına bugüne kadarki en büyük başarının sahibi olmuştu. Sporcular, havalimanından Göztepe taraftarlarının konvoyu ve meşaleler eşliğinde ayrıldı.


Kaynak: DHA
Adnan Menderes Havalimanı, Dünya Şampiyonası, İzmir, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:42   Kdz. Ereğli'de 6 Taekwondo'cu milli takım seçmelerine katılacak
12:38   Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: Umarım adil bir lig olur
12:34   Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti
12:34   Guilherme: "Buradaki aile ortamı beni motive ediyor"
12:31   Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona 25 futbolcuyla hazırlanıyor
12:30   Denizlispor'un sol bek hedefi Ömer Bayram
12:24   Petkimspor, Tayfun ve Hakan'ı renklerine kattı