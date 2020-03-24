Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı - Haberler

Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı

Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası ve Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Şube Başkanı Serkan Yakan, sağlık sunum hizmeti veren optisyen ve gözlükçü müesseselerinin hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.

24.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:26
Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı
Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası ve Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Şube Başkanı Serkan Yakan, sağlık sunum hizmeti veren optisyen ve gözlükçü müesseselerinin hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.00 saatleri arası açık olacak şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede, optisyen ve gözlükçülerin alacağı önlemlerin de önem arz ettiğini ifade eden Yakan, "İnsan üstü özveriyle, kendi sağlıklarını hiçe sayarak görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza, ülkemiz hangi koşulda ne yaşarsa yaşasın görevleri başında bizlere hizmet veren güvenlik güçlerimize ve en önemlisi ülkemiz vatandaşlarını korumak adına her türlü fedakarlığı yapan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Kamu görevi yapan ve sağlık sunum hizmeti veren biz optisyen ve gözlükçüler, devletimizin çağrısına kulak vermiş, halk sağlığını ön planda tutmak, virüs yayılımının etkisini azaltmak, aynı zamanda da hijyenik ortamda hizmet etmek adına, Mersin ve bağlı ilçelerdeki tüm optik müesseselerimize çalışma saati uygulaması getirmiştir. Bu bağlamda sağlık sunum hizmeti veren optisyen, gözlükçü müesseseleri hafta sonu cumartesi, pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.00 saatleri arası açık olacak şekilde hizmet vereceklerdir" dedi.

Tüm vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere, hijyen kurallarına, ortam koşullarına, diğer insanlarla yakınlaşma ile ilgili ve benzeri tüm bilgilendirmelere uymaları çağrısında bulunan Yakan, "Yaşanan bu küresel salgının bir an evvel sonlanması ve ülkemiz insanlarının en az sıkıntıyla bu felaketten çıkması, en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ? - Haber 17:06: Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi - Haber 17:05: Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü - Haber 17:05: Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Haber 17:05: Nevşehir'de açık ekmek satışı yasaklandı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading