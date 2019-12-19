Haberler » Güncel » Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri - Haber

Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri

Yeni kurulan 13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu kurum ziyaretleri ile ilk çalışmalarına başladı.

19.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:26Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri
Yeni kurulan 13. Bölge Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu kurum ziyaretleri ile ilk çalışmalarına başladı. Odanın Temsilciliğini ise AK Parti eski ilçe Başkanı tanınmış optisyenlerden Levent Akyer yapıyor.

Bir süre önce kurulan 13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Hakan İnan öncülüğünde ilk çalışma olarak öncelikle ilgili kurumlara bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, odaları ve çalışmaları konusunda yetkilileri bilgilendirdiler.

13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeleri Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve SGK Muğla İl Müdürü Ahmet Ekecan'ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlere Yönetim Kurulunun yanı sıra Milas Temsilcisi Optisyen Levent Akyer'de katıldı.

13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Hakan İnan'ın öncülüğünde kurum ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Levent Akyer öncelikle bu ziyaretlerde Muğla'daki Optisyenler ve Gözlükçülerin sorunlarını aktaracaklarını belirtti. - MUĞLA

Hakan İnan, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50 Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu ameliyat oldu - Haber
09:50 Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Haber
09:50 Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Haber
09:50 Çocuklar müze ile keşfetmeye Ayasofya'dan başladı - Haber
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:53:22