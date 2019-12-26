Haberler » Sağlık » Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da aniden rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuğun öpücük hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Üsküdar'da bir hastanede tedavi gören çocuğun annesi, ilik nakli için Türkiye'yi seçtiklerini belirterek kan ihtiyacı konusunda destek beklediklerini belirtti.

26.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:20

'da bulunan bir hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası sahip oğlunun ilik nakli olması için Türkiye'yi seçtiklerini belirten anne Christine Balanov, oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MOSKOVA'DA RAHATSIZLANDI, ÜSKÜDAR'DA TEDAVİ EDİLİYOR

'da yaşayan 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle, Üsküdar'da geldiği hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası olan ve bu nedenle kanı trombosit üretemeyen Balanov, ilik nakli olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

ONKOLOJİ OLARAK YÜZEYE ÇIKTI

Oğlunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan anne Christine Balanov, "Biz hastalık olarak üşütme ve XLP hastalığının tedavisi ile uğraşıyorduk. Basit bir üşütmeden başladı. Biz tedavi yolları arıyorduk. İlk olarak onkoloji olarak yüzeye çıktı.

DURUMU AĞIR

Onkoloji araştırmalarını yaptık ve tedavilerin hiçbirine yanıt vermiyordu. Biz de buraya gelme kararı aldık. Bizim birkaç arkadaşımız vardı. Onlar bu hastanelerde tedavi oldular. Bizde de onkoloji hastalığı olduğunu herkes söylediği için artık bu yola girdik. Şu an durumu ağır stabil olarak, ağır olmakla beraber devam ediyor, tabi ki doktorlar bütün imkanlarıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Durumu hala ağır olarak stabil durumda devam ediyor. Doktorlar daha iyi olması için çalışıyorlar.

"KAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ, BİZE DESTEK OLUN"

Hastalığı kanla alakalı olduğu için kana bağlı olduğu için kana ihtiyacı var. Trombositlere ihtiyacı var. Günlük olarak Kan donörlerine ihtiyacı var. Oğlumun hastalığı yüzünden sadece kan ihtiyacı var. Herkese buradan sesleniyorum, kan ihtiyacında bizlere destek olsunlar. Kan konusunda yardımcı olsunlar. Genel olarak kan grubu çok nadir olan kan gruplarından olduğu için kan bulmakta zorlanıyoruz biz" diye konuştu.

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor

İhlas Haber Ajansı, Moskova, Üsküdar, Anne, Sağlık, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

18:25   Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u, İBB projede yer alsa da almasa da yapacağız - Haberler
18:22   Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi - Haberler
18:19   Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Haberler
18:14   CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "asgari ücret" eleştirisi - Haberler
18:08   İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 18:29:41