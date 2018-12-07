Orada Bir Köy Var, Yakında" Projesi Tanıtıldı

07 Aralık 2018 Cuma 17:05



07 Aralık 2018 Cuma 17:05

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2018 yılı "Turizm Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından kabul edilen "Orada Bir Köy Var, Yakında" projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.Alaçam Belediyesi tarafından hazırlanan "Orada Bir Köy Var, Yakında" projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 100 proje arasından kabul edilen 17 proje arasına girdi.Alaçam Geyikkoşan mevkisinde yapılacak olan proje kapsamında 10 adet müstakil 2 odalı 40 yatak kapasiteli konaklama birimi, resepsiyon ve personel odasından oluşan konaklama tesisi, Archery-Tag okçuluk oyunları sahası,7 adet satış ofisi (Birlik işletmeleri için), turizm enformasyon bürosu birimlerinden oluşan sosyal tesisin kurulması iç dekorasyonu ve çevre düzenlemesi ile birlikte 24 aylık sürede 1 milyon 4 bin 543 lira bütçe ile tamamlanacak. Projeye Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 719 bin 950 lira hibe desteği verilecek.Proje koordinatörü Şule Türlek tarafından slayt eşliğinde yapılan projenin tanıtımının ardından konuşan Belediye Başkanı Hadi Uyar, "Turizm amaçlı olarak 4 ili kapsayan destek programları çerçevesinde 100 proje arasından kabul edilen 17 proje arasına girdiğimizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 26 Kasım 2018 tarihinde sözleşme imzalanan inşaat alanı 11 ayda tamamlanmak üzere yüklenici firmaya teslim edilmiştir. Alaçam aslında bir turizm cenneti. Deniz kenarında sahiliyle, doğasıyla, kumuyla yayladaki çamlık alanlarıyla bütün insanların her türlü sıcak ve soğuk havada, tarihi evleriyle misafir edeceği cennet köşelerinden bir tanesi. Bizler bu güzel alanlara projelerimizle hizmet vermek zorundayız. Yaklaşık 134 evin 93 tanesi koruma altında. Tarihi evlerin restorasyon çalışmaları sonrasında projeleri tamamlandı. Burası bir nevi iki veya üç yıl içerisinde tamamlanmasıyla Alaçam bir Safranbolu gibi önem taşıyacak. Alaçam yerli ve yabancı turistlerin geldiklerinde konaklayacağı mekanlara ihtiyaç duymaktadır. Projemizin adı 'Orada Bir Köy Var, Yakında' 3 kilometre mesafede. İstanbul'dan, Trabzon'dan gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan buradan yoldan geçen insanların şehri geçmek istediklerinde konaklama tesisi olarak ilk kullanabilecekleri alanlardan bir tanesi. İlçe Kaymakamlığımız ile proje ortaklığımız ile yapmış olduğumuz bu proje yaklaşık başvuru sonrasında yaklaşık 11 ay sonra yapımı tamamlanacak. Burası insanların deniz kenarında konaklayacağı, Alaçam'ın ekonomisine katkıda bulunabileceği bir alan. Burada doğa yürüyüş parkurları ile doğasever insanlarımız bu ilçeye geldiklerinde buraları konaklama istasyonu olarak kullanabilecekler" şeklinde konuştu.Kaymakam Fikret Zaman ise, "Alaçam'ın bütün mahallelerinde insanlarımız bizden hizmet bekliyor, çalışma bekliyor. Alaçam'ı birkaç adım öteye taşımamızı bizlerden bekliyor. Bu çerçevede her gün bir mutluluk yaşıyorum. Başta Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, OKA Genel Sekreterimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve daire amirleri katıldı. - SAMSUN