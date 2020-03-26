Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Orak: "Sporcularımızın sağlık durumu iyi"

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sporcuların evlerinde olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

26.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:35
Orak:
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sporcuların evlerinde olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, liglere Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arayı dinlenerek geçiriyor. Salgın ve sporcuların son durumuna ilişkin olarak bilgiler veren kulübün Başantrenörü Olcay Orak, "Ligler hakkında tatil kararı çıktıktan sonra bizlerde evlerimize geldik. Ben İzmir'de ikamet ediyorum ve yaklaşık 10 gündür market alışverişleri haricinde dışarıya çıkmıyoruz. Bilim Kurulumuz ve Sağlık Bakanımızın önerileri üzerine herkesi de evde kalmaya davet ediyorum. Maalesef ki vaka sayıları, can kayıpları ülkemizde artıyor. Hepimiz tedbir almak zorundayız. İnşallah aldığımız önlemlerle bu kara günleri geride bırakacağız millet olarak" diye konuştu.

"Yabancı sporcularımız ülkelerine gitti"

Takımın yabancı oyuncularının liglerin ertelenmesi kararının ardından ülkelerine gittiğini aktaran Orak, "Hepsiyle iletişim halindeyiz. Allah'a şükür şu ana kadar hem yerli, hem yabancı oyuncularımızın kendilerinde ve ailelerinde herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah da olmaz. Sürekli konuşuyoruz kendileriyle. Federasyonumuzun belirleyeceği takvime göre antrenmanlara başlayacağız. Sizlerin aracılığıyla tüm Elazığlılar'a selamlarımı gönderiyor, tedbiri elden bırakmayalım ve evimizde kalalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gen 6.8'lik depremin ardından Ankara'da iç saha maçlarına çıkıyordu. - ELAZIĞ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Elazığ, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Orak: 'Sporcularımızın sağlık durumu iyi' - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Babel’in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

14:12: Corona virüs 16 yıl önce İtalya'da ortaya böyle çıkmıştı! - Spor 14:11: Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu - Spor 14:01: Karşıyaka'da Doğukan iddialı - Spor 14:01: Başkan Çetin'den korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama - Spor 14:01: Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor 13:38: Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni - Spor 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:09: Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti - Spor 11:54: Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Spor 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler