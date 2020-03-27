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Orakçıoğlu: Destek kararlarının hızla uygulanması çok önemli

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirtti.

27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Orakçıoğlu: Destek kararlarının hızla uygulanması çok önemli
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Orka Holding, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Orakçıoğlu: Destek kararlarının hızla uygulanması çok önemli - Ekonomi

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